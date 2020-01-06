Нога для голодного мужика и не только

Здравствуй, честной народ. С новым годом. Желаю нам всем в этом году энергии, интересных книг, постов и вкусной еды. Я все это время бил баклуши и наконец выспался. Так что теперь с новыми силами покажу вам офигительный вариант готовить индюшиные ноги. Я поигрался с комбинациями и вывел для себя вот эту.Предлагаю попробовать и убедиться.
О впечатлениях и заменах, как обычно, ниже.
Надо:
- Ноги индейки- 2шт. В моем случае ноги были по 1кг каждая.
- пиво 500 мл.
- розмарин – 2-3 ветки
- Специи: набор может быть разным и его можно и нужно менять, дабы не приедалось. В этот раз я взял по четверти чайной ложки: паприки, кориандра, горчицы, имбиря и соли. И добавил по щепотке черного и красного перца и сахара. Плюс у меня была сушеная и смолотая мандариновая цедра- ее тоже щепотку. Вы же можете брать просто те пряности, которые любите и к которым лежит душа в данный момент.
Соус:
Кусок имбиря, размером с фалангу большого пальца. (на этом месте надо непременно посмотреть на свою фалангу)
- половина луковицы
- четверть свежего чили. Если нет, заменить острым соусом в конце.
Соевый-50мл,
Томат-паста или хороший кетчуп-50г,
Сахар-50г,
шрирача или другой острый соус- по вкусу. У меня ушло буквально несколько капель шрирачи.
-Масло – 2-ст.л.
Как готовить:
- Мясо при необходимости зачистить и обсушить бумажными полотенцами
- Все специи растереть вместе и тщательно натереть ноги со все сторон.
- Поместить мясо в форму для запекания и налить пиво. Форму старайтесь выбрать по размеру. Если возьмете больше- пиво растечется по дну и будет неэффективно, либо его придется брать больше. Оставить мясо мариноваться на ночь, время от времени переворачивая мясо. Как вариант- ноги можно упаковать в зиплок пакеты и влить пиво туда. Тогда нужда в переворачивании отпадет.
- Нагреть духовку до 180С. Запекать мясо 2,5-3 часа. (эти полчаса варьируются еще и тем, как часто смазывать мясо)Как пройдет половина времени – смазывать периодически собирающимся в форме соком- он за это время уварится и будет похож на классную, ароматную глазурь. За последний час я смазываю еще чаще- так слой глазури выходит толще и получается еще вкуснее.
- Пока мясо запекается – делаем соус: лук, имбирь и чили нарезать мелким кубиком и в сотейнике, помешивая, готовить на среднем огне минут 5- до мягкости. Далее всыпать и влить все остальное по списку. Варить, помешивая еще 5-7 минут. НА этом этапе я все перебиваю блендером так, чтобы осталась текстура. Совсем однородное пюре мне не нравится. Но в принципе, можно вообще не париться и оставить, как есть. Но лучше все же перебить. Но можно и оставить. У кого здесь раздвоение личности?
- Теперь нужно попробовать и финально отрегулировать соус по своему вкусу и при необходимости проварить на маленьком огне еще минуту-другую.
- Дать мясу отдохнуть после духовки минут 20-30. Подавать с соусом и большой миской зеленого салата.
Технические вопросы и замены:
- Мясо, после 15-20 минут отдыха будет дико мягким- на этой стадии его сложно резать. Оно легко рвется на волокна. Есть можно и в горячем и в холодном виде- на следующий день, что видно на последних фотках, оно стабилизируется и отлично режется на нужную толщину.
- Мясо: я по старой любви беру именно ноги. Но многие жалуются на неудобные, бесящие «кости»-сухожилия. Если оно вас напрягает-берите бедра, филе или привычные куриные голени.
- пиво: можно заменить белым вином в чистом или разбавленном виде с водой, либо вовсе отказаться от жидкости в маринаде и запекать «насухую», налив в форму немного воды, чтобы не горело.
- Свежий розмарин меняется на тимьян или тархун.
-Пиво увеличивать не советую. Тогда оно не успеет увариться и то, чем вы будете смазывать- будет банально стекать вниз. Пиво с жиром, соком и специями должно увариться, образовав глазуреподобный соус.
-на соус забивать не рекомендую. Получается интересно.
Выводы: ребята, это недурственная такая замена запеченной буженине, или целиком запеченной утке. Готовится элементарно, разве что под конец придется наведываться на кухню и стоя на карачках с серьезной рожей смазывать мясо соком со дня формы. Ну, тут можно и поднапрячься- для себя ж делаем. В горячем виде можно есть «как есть» с салатом или просто нарезанными овощами, полив соусом. А можно взять булку для бургеров или что-то типа чиабатты и быстро подсушив на сковороде, соорудить себе сэндвич- с огурчиком, салатом, красным луком и вышеупомянутым соусом. Утром мясо режется легко и может быть использовано для завтраков с яичницей, в салате, для бутеров и всего того, до чего может дотянуться ваша фантазия.
В качестве «для гостей» - на большой доске, в окружении микса салатов и прочей ботаники такие ножищи смотрятся эпично и вселяют в ваших гостей уверенность в том, что «этот парень знает, что делает».
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