Нога для голодного мужика и не только

Здравствуй, честной народ. С новым годом. Желаю нам всем в этом году энергии, интересных книг, постов и вкусной еды. Я все это время бил баклуши и наконец выспался. Так что теперь с новыми силами покажу вам офигительный вариант готовить индюшиные ноги. Я поигрался с комбинациями и вывел для себя вот эту. Предлагаю попробовать и убедиться. Предлагаю попробовать и убедиться. О впечатлениях и заменах, как обычно, ниже.

Надо: - Ноги индейки- 2шт. В моем случае ноги были по 1кг каждая. - пиво 500 мл. - розмарин – 2-3 ветки - Специи: набор может быть разным и его можно и нужно менять, дабы не приедалось. В этот раз я взял по четверти чайной ложки: паприки, кориандра, горчицы, имбиря и соли. И добавил по щепотке черного и красного перца и сахара. Плюс у меня была сушеная и смолотая мандариновая цедра- ее тоже щепотку. Вы же можете брать просто те пряности, которые любите и к которым лежит душа в данный момент. Соус: Кусок имбиря, размером с фалангу большого пальца. (на этом месте надо непременно посмотреть на свою фалангу) - половина луковицы - четверть свежего чили. Если нет, заменить острым соусом в конце. Соевый-50мл, Томат-паста или хороший кетчуп-50г, Сахар-50г, шрирача или другой острый соус- по вкусу. У меня ушло буквально несколько капель шрирачи. -Масло – 2-ст.л. Как готовить: - Мясо при необходимости зачистить и обсушить бумажными полотенцами - Все специи растереть вместе и тщательно натереть ноги со все сторон. - Поместить мясо в форму для запекания и налить пиво. Форму старайтесь выбрать по размеру. Если возьмете больше- пиво растечется по дну и будет неэффективно, либо его придется брать больше. Оставить мясо мариноваться на ночь, время от времени переворачивая мясо. Как вариант- ноги можно упаковать в зиплок пакеты и влить пиво туда. Тогда нужда в переворачивании отпадет.

- Нагреть духовку до 180С. Запекать мясо 2,5-3 часа. (эти полчаса варьируются еще и тем, как часто смазывать мясо)Как пройдет половина времени – смазывать периодически собирающимся в форме соком- он за это время уварится и будет похож на классную, ароматную глазурь. За последний час я смазываю еще чаще- так слой глазури выходит толще и получается еще вкуснее. - Пока мясо запекается – делаем соус: лук, имбирь и чили нарезать мелким кубиком и в сотейнике, помешивая, готовить на среднем огне минут 5- до мягкости. Далее всыпать и влить все остальное по списку. Варить, помешивая еще 5-7 минут. НА этом этапе я все перебиваю блендером так, чтобы осталась текстура. Совсем однородное пюре мне не нравится. Но в принципе, можно вообще не париться и оставить, как есть. Но лучше все же перебить. Но можно и оставить. У кого здесь раздвоение личности?

- Теперь нужно попробовать и финально отрегулировать соус по своему вкусу и при необходимости проварить на маленьком огне еще минуту-другую.

- Дать мясу отдохнуть после духовки минут 20-30. Подавать с соусом и большой миской зеленого салата.