НЕНАДОЕДАЮЩИЙ СУПЧИК



Суп, который никогда не надоедает и его с удовольствием едят не только взрослые, но и дети, такой он вкусный!



Из полезной, сытной перловой крупы создают множество блюд. Например, любители питательной и низкокалорийной пищи нередко готовят суп перловкой.

Ингредиенты:

Мякоть говядины на кости – 300 г;

Полстакана перловки;

3-4 зубчика чеснока;

Сельдерей – 50 г;

По 1 моркови, луковице и картофелю;

1 ст.

л. томатной пасты;Столовая ложка сливочного масла;Специи.

Заранее промываем крупу и заливаем водой замачиваться. Мясо промываем и заливаем холодной водой.

Как только бульон закипит, снимаем пену и варим мясо на очень медленном огне часа 2-2,5.

Морковь чистим и нарезаем мелкими кубиками. Картофель чистим и режем небольшими брусочками.

Косточку с мясом вытаскиваем из бульона, мясо отделяем от кости и нарезаем небольшими порционными кусочками.

Сливаем с перловки воду и выкладываем ее в суп. Через 10 минут выкладываем в кипящий бульон картофель и морковь. Все тщательно перемешиваем и варим суп 30 минут. Лук чистим и мелко шинкуем (кубиками или полукольцами - кто как любит) . Растапливаем на сковороде сливочное масло и обжариваем на нем лук. Как только лук приобретет золотистый оттенок, добавляем к нему томатную пасту, размешиваем и вливаем 30-45 мл воды. Тушим под крышкой около 15 минут. Выкладываем лук в суп, солим и перчим по вкусу, кидаем лавровый лист и измельчённый чеснок с сельдереем и варим еще 10 минут.

После того, как суп с перловкой настоится, подаем блюдо с кусочком мяса и мелконарезанной зеленью и зеленым луком.

Вкуснота неимоверная!