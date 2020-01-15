ПИРОГ ЛИМОННИК БЕЗ МУКИ



Безумно вкусно и быстро! Такой пирог с яично-лимонной начинкой приведёт всех в восторг от своего вкуса. Приготовьте и сами в этом убедитесь.



Ингредиенты.

лимон 1 шт.

сахар 1 стакан

яйца 4 шт.

Приготовление

Но, если просто смешать все три продукта такого пирога конечно не получится.

Поэтому первым делом отделяем белки от желтков.

Затем натираем цедру лимона, и выживаем сок лимона.

Желтки взбиваем, добавляя лимонный сок, цедру, 2/3 сахара. Все это ставим вариться на паровой бане или в пароварке. Мешаем до загустения. Нужно минут 10.

Белки взбиваем отдельно вместе с оставшимся сахаром!

Добавляем белки, взбитые, как для безе, в яичную смесь

Да, главное ещё нужна корка для пирога. Её можно купить, или быстро выпечь из песочного теста. Как хотите.

Вот и все!

Заполняем нашей смесью из трех ингредиентов форму и запекаем при температуре 175 градусов.

До золотистой корочки . Внимательно следите за пирогом. Понадобится всего 10-15 минут, чтобы он был готов.