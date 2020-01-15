ПИРОГ ЛИМОННИК БЕЗ МУКИ

Безумно вкусно и быстро! Такой пирог с яично-лимонной начинкой приведёт всех в восторг от своего вкуса. Приготовьте и сами в этом убедитесь.
Ингредиенты.
лимон 1 шт.
сахар 1 стакан
яйца 4 шт.
Приготовление
Но, если просто смешать все три продукта такого пирога конечно не получится.
Поэтому первым делом отделяем белки от желтков.Затем натираем цедру лимона, и выживаем сок лимона.
Желтки взбиваем, добавляя лимонный сок, цедру, 2/3 сахара. Все это ставим вариться на паровой бане или в пароварке. Мешаем до загустения. Нужно минут 10.
Белки взбиваем отдельно вместе с оставшимся сахаром!
Добавляем белки, взбитые, как для безе, в яичную смесь
Да, главное ещё нужна корка для пирога. Её можно купить, или быстро выпечь из песочного теста. Как хотите.
Вот и все!
Заполняем нашей смесью из трех ингредиентов форму и запекаем при температуре 175 градусов.
До золотистой корочки . Внимательно следите за пирогом. Понадобится всего 10-15 минут, чтобы он был готов.
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