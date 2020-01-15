Пятерка оригинальных блюд из моркови﻿

1. Заливное с ветчиной с морковью

2. Морковный суп-пюре с апельсинами

3. Морковные котлеты с сыром

4. Жареная морковь

5. Морковный рулет

Морковь отлично подходит для подлив, салатов и супов, а ещё из неё можно приготовить не только известные всем блюда, а и множество других, которые придутся по вкусу не только вегетарианцам и тем, кто ведёт здоровый образ жизни, а и всем тем, кто просто хочет разнообразия, в том числе и капризным детям.Заливная ветчина с морковью – весьма оригинальное блюдо, которое станет отличным и альтернативным вариантом привычному нам заливному и холодцу из мяса. Да и приготовить её не составит труда, ведь нет ничего проще, чем сделать бульон из ароматных кореньев и зелени, разбавив весь этот ансамбль белым сухим вином. Ингредиенты: • Варёная ветчина - 250 г; • Зелень для бульона с кореньями - 1 пучок; • Морковь среднего размера - 2 шт; • Мясной бульон - 500 мл; • Сухое белое вино - 500 л; • Белый перец - 10 горошин; • Лавровый лист - 1 шт; • Желатин - 25 г; • Соль по вкусу; • Петрушка - 2 пучка. Способ приготовления: • Зелень для бульона хорошо вымыть; • Слегка просушить и мелко нарезать; • Морковь вымыть, очистить; • В кастрюлю перелить мясной бульон; • Добавить половину вина; • Выложить зелень, морковь, специи; • Довести до кипения и варить после закипания ещё 15 минут; • Ветчину нарезать средним кубиком; • Петрушку измельчить и смешать с ветчиной; • Желатин замочить в слегка тёплой воде; • В заранее подготовленную форму переложить ветчину с петрушкой; • Сверху тонким слоем выложить отварную, нарезанную кружками (или кубиками) морковь; • Бульон процедить; • Отобрать примерно 750 миллилитров; • Смешать его с вином (250 миллилитров); • Слегка подогреть и добавить желатин, предварительно отжав его; • Затем получившийся бульон посолить, поперчить и вылить в форму с ветчиной и морковью; • Немного остудить; • Накрыть форму пищевой плёнкой и отправить в холодильник на несколько часов до полного застывания.В последнее время крем-супы обретают всё большую популярность, пестря такими буйством красок и ингредиентов, что устоять перед ними практически невозможно. К тому же, такое блюдо прекрасно подходит в качестве холодной закуски, а ещё, при желании, что немаловажно, им запросто можно согреться в морозные зимние дни, разбавив унылые серые будни яркими нотками ароматных апельсинов. Ингредиенты: • Морковь - 800 г; • Картофель - 2 шт; • Лук репчатый средней величины - 1 шт; • Куриный бульон - 750 мл; • Апельсины - 2 шт; • Оливковое масло - 2 ст.л; • Красный сладкий перец - 1/2 часть стручка; • Корень имбиря - 3 см; • Сметана любой жирности - 4 ст.л; • Соль - по вкусу; • Красный молотый перец - по вкусу; • Зелень кинзы или петрушки для украшения. Способ приготовления: • Лук очистить и мелко нарезать; • Имбирь очистить и натереть на мелкой тёрке; • Сладкий перец нарезать соломкой или кубиком; • В глубокой сковороде разогреть оливковое масло; • И обжарить лук до лёгкой золотистой корочки; • Затем добавить имбирь и сладкий перец; • Аккуратно перемешать и всё обжарить примерно около 5 минут; • Морковь и картофель вымыть; • Очистить и тщательно промыть под холодной проточной водой; • Слегка просушить и нарезать равномерным кубиком или соломкой; • Переложить овощи в сотейник к луку и перцу; • Влить немного горячей воды; • Накрыть крышкой и тушить 5-7 минут; • Затем добавить бульон; • Аккуратно перемешать и, накрыв крышкой, довести до кипения, а после тушить 15-20 минут; • Затем снять с огня, слегка остудить и перелить в чашу блендера; • Сбить до однородной массы; • Апельсин очистить; • Цедру нарезать средними кусочками; • Из апельсиновой мякоти выжать сок; • И вместе цедрой добавить в получившееся пюре; • Посолить, поперчить; • Получившийся суп разлить по глубоким тарелкам; • Подавать со сметаной, свежей зеленью и гренками или же свежим хлебом.Сочные морковные котлетки не только радуют своим восхитительным ароматом и ярким цветом, а и фантастическим вкусом в сочетании с сыром. Ингредиенты: • Морковь - 1 кг; • Манная крупа - 2 ст.л; • Яйца - 1 шт; • Сахар - 1 ст.л; • Молоко - 100 мл; • Сухари для панировки - 100 г; • Твёрдый сыр - 100 г; • Масло для фритюра. Способ приготовления: • Морковь вымыть; • Очистить и просушить; • После натереть на крупной тёрке; • Затем залить молоком; • Отправить на плиту и тушить на медленном огне примерно 20 минут; • Затем добавить манную крупу; • Аккуратно перемешать; • Готовить ещё около 5 минут; • Сняв с огня, дать остыть; • Добавить сахар, сыр и яйцо; • Тщательно перемешав, сделать из получившейся массы равномерные котлеты; • После чего обвалять каждую из них в сухарях для панировки; • На разогретом до 180 градусов масле обжарить котлеты до золотистой корочки со всех сторон; • Подавать со сметаной и свежей зеленью.Несмотря на то, что морковь мало кому нравится в чистом и готовом виде, тем не менее, жареная морковка в йогурте со специями вряд ли оставит кого-то равнодушным. Её запросто можно подавать в качестве самостоятельного блюда, так и с гарниром, или же в виде закуски. Ингредиенты: • Морковь - 1 кг; • Йогурт обезжиренный или несильно жирный - 100 мл; • Сливочное масло - 2 ст.л; • Овощной бульон - 1 стакан; • Сахар - 1 ст.л; • Соль, перец и другие специи по вкусу; • Зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик или любая другая) - несколько веточек или сборный небольшой пучок. Способ приготовления: • Морковь вымыть; • Очистить; • Слегка просушить и нарезать равномерными достаточно крупными брусками; • В глубокой сковороде растопить масло с сахаром; • Тщательно перемешать и выложить морковь; • Полить бульоном; • Накрыть крышкой; • Тушить 5-7 минут; • Затем снять крышку и добавить йогурт; • Посолить, поперчить; • На среднем огне готовить до полного испарения жидкости; • Затем переложить на сухую сковороду и на достаточно сильном огне обжарить морковь со всех сторон до румяной корочки; • Перед подачей посыпать свежерубленной зеленью.Морковный рулет с мягким сыром и ароматной зеленью придётся по вкусу всем членам семьи от мала до велика. К тому же, им запросто можно угостить коллег на работе или же друзей и знакомых. Ингредиенты: • Морковь крупная - 4 шт; • Творожный сыр - 200 г; • Яйца - 4 шт; • Масло сливочное - 50 г; • Жирные сливки - 2-3 ст.л; • Соль и перец - по вкусу; • Свежая кинза - 1 небольшой пучок. Способ приготовления: • Морковь вымыть; • Очистить и натереть на крупной тёрке; • Затем обжарить на сливочном масле примерно 5 минут; • Белки взбить до густой пены; • Добавить обжаренную морковь; • Аккуратно перемешать и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут; • Затем морковный корж перевернуть на обратную сторону; • Накрыть влажным полотенцем и слегка остудить; • В отдельной миске смешать сливки, сыр и кинзу; • С коржа снять полотенце; • А получившуюся начинку тонким равномерным слоем выложить поверх, отступая от края по 1 сантиметру; • Затем аккуратно скатать рулет; • Дать ему настояться и подавать к столу, нарезав небольшими кусочками.