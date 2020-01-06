ХРУСТЯЩИЕ ГРЕНКИ С ЛУКОМ



Очень вкусные и ароматные гренки для быстрого завтрака. На ароматные, горячие бутерброды с луком Вы потратите всего лишь 10 минут своего времени — и вкусное блюдо украсит ваш стол. Соблазнительно аппетитные горячие бутерброды придутся по душе всем.



Ингридиенты

хлеб - 8 ломтик.

Мука - 1 ч.л.

яйцо - 2 шт.

луковица - 2 шт.

Сыр (при желании можно не добавлять)

соль, по вкусу

Как приготовить

Сначала нарезаем батон толщиной около сантиметра.

Взбиваем яйцо с солью, натираем на терке сыр, мелко режем лук и перемешиваем с яйцом. Добавляем немного муки.

Выкладываем готовую начинку на ломтик батона.

На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем бутербродики (начинкой вниз). Как это сделать, чтоб начинка осталась на месте, смотрите на видео.

Жарим до золотистого цвета. У меня это занимает не более двух минут.

Переворачиваем бутерброды на другую сторону и также поджариваем в течение минуты. Можно не поджаривать со второй стороны - тогда бутербродики будут мягче. Но я люблю хрустящие!

Готово! Приятного аппетита!

