ХРУСТЯЩИЕ ГРЕНКИ С ЛУКОМ

Очень вкусные и ароматные гренки для быстрого завтрака. На ароматные, горячие бутерброды с луком Вы потратите всего лишь 10 минут своего времени — и вкусное блюдо украсит ваш стол. Соблазнительно аппетитные горячие бутерброды придутся по душе всем.
Ингридиенты
хлеб - 8 ломтик.
Мука - 1 ч.л.
яйцо - 2 шт.
луковица - 2 шт.
Сыр (при желании можно не добавлять)
соль, по вкусу
Как приготовить
Сначала нарезаем батон толщиной около сантиметра.
Взбиваем яйцо с солью, натираем на терке сыр, мелко режем лук и перемешиваем с яйцом. Добавляем немного муки.
Выкладываем готовую начинку на ломтик батона.
На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем бутербродики (начинкой вниз). Как это сделать, чтоб начинка осталась на месте, смотрите на видео.
Жарим до золотистого цвета. У меня это занимает не более двух минут.
Переворачиваем бутерброды на другую сторону и также поджариваем в течение минуты. Можно не поджаривать со второй стороны - тогда бутербродики будут мягче. Но я люблю хрустящие!
Готово! Приятного аппетита!
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