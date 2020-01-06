МИНТАЙ ПОД СОЧНЫМ МАРИНАДОМ



Очень простой и быстрый рецепт великолепной рыбы под маринадом. Блюдо выходит невероятно вкусным, сочным, ароматным и нежным.



Для приготовления подходит абсолютно любой вид рыбы (в идеале рыбное филе), я использовала бюджетный минтай и осталась очень результатом довольна. Для маринада не жалейте овощей — чем их больше, тем сочнее и нежнее будет ваше кушанье.

Помните о том, что для более яркого и насыщенного вкуса, готовить такую рыбу надо часа за 2 — 3 до подачи на стол. Ей обязательно надо побыть в маринаде, чтобы пропитаться его овощным ароматом и соком. Подавать ее лучше всего в холодном виде — это может быть как закусочный вариант или как самостоятельный, для обеда или ужина.

Ингредиенты на четыре порции

Минтай 500 г.

Мука пшеничная 5 ст. ложки

Морковь 5 шт.

Лук репчатый 5 шт.

Сельдерей 100 г.

Томатная паста 2 ст. ложки

Лавровый лист 1 шт.

Белое десертное вино 3 ст. ложки

Сахар 1 ч. ложки

Перец черный молотый по вкусу

Поваренная соль по вкусу

Подсолнечное масло по вкусу

Чтобы приготовить рыбку под маринадом, нам нужна любая белая рыба (у меня например оказалось филе пангасиуса) Филе нашей рыбки необходимо хорошенько промыть проточной водой.

После чего тщательно просушить салфеткой каждый кусочек.

Рыбку режем на небольшие кусочки и обваливаем в муке

На сковородку вливаем растительное масло и обжариваем наши кусочки рыбки до золотой корочки с обеих сторон, примерно 3-4 минуты каждую.

После того как рыбка пожарилась мы накроем её крышкой и уберём в сторонку, а сами пока приготовим маринад.

Маринад готовится очень просто. Сельдерей пару штук, морковь, трём на крупную тёрку. Лук репчатый, режем тоненькими колечками и добавляем к моркови и сельдерею.

Выкладываем в сковороду все измельчённые овощи, предварительно добавив туда растительное масло, минут 7 пассируем пока они станут мягкими.

Далее мы добавим к уже обжаренным овощам пару столовых ложек томатной пасты и одну лаврушку

Слегка перчим чёрным молотым перчиком и вливаем две ложки белого вина, солим, и можно для вкуса совсем немного сахара.

Всё это мы тушим примерно 10 минут на слабом огне периодически помешивая.

Теперь берём кусочки рыбки и выкладываем их на блюдо, а сверху положим наш маринад. Накроем всё плёнкой и оставим на час - полтора при комнатной температуре.

Вот и всё. Кушайте на здоровье. И приятного вам аппетита.