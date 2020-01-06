

Очень сочные, с хрустящей корочкой мясные деруны, политые сметанкой, отличный вкусный завтрак, обед или ужин.



ИНГРЕДИЕНТЫ

1 кг картофеля

2 большие луковицы

1 крупное яйцо

2 ст.л. муки пшеничной

соль, молотый белый перец, молотый кориандр

для начинки:

300 г нежирного мясного фарша

соль, черный перец, тмин

-растительное масло для жарки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Овощи почистить и измельчить ( я измельчаю при помощи блендера, можно на мелкой терке) В овощную массу добавить яйцо, перемешать, потом муку и посолить, приправить, опять хорошо перемешать.

Фарш посолить, приправить, вымесить.

Сковороду с толстым дном накалить, влить растительное масло (чтобы полностью покрыло дно и поднялось на 1 мм от дна). Убавить огонь до среднего.

Выкладываем 1 ст.л. овощной массы в раскаленное масло, сверху кладем фарш и прижимаем вилкой, поверх фарша неполную столовую ложку овощной массы, чтобы она покрыла полностью фарш. Сковороду прикрыть крышкой. Когда деруны поджарятся до золотистого цвета с одной стороны, переворачиваем и жарим в открытой стороне тоже до золотистого цвета.

Готовые деруны выложить на бумажное полотенце, затем на блюдо для подачи. Подаем к столу со сметаной, кефиром, ряжанкой, классическим йогуртом, можно сделать сметанный соус ( сметана, сыр данаблю раскрошить, приправить кайенским перцем - смешать до однородного).

Приятного аппетита!