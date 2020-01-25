Сделайте вкусный кофе визитной карточкой вашего дома

Приятно прослыть гостеприимным хозяином и слышать лестные отзывы о вкусно приготовленных блюдах. Но уже давно замечено, что почему-то ничего не тешит так самолюбие хозяина, как похвала за отменно приготовленный кофе. А это действительно даётся не каждому.

Так как же сварить вкусный кофе?

Требуется соблюсти определённые условия при приготовлении этого напитка:

1. Лучшая посуда, в которой варится настоящий кофе – турка с зауженным горлышком.

Камерность той части объёма посуды, где находится продукт во время приготовления, придаёт ему особый насыщенный аромат, который сохраняется во время варки, а не улетучивается беспрепятственно.

2. Приготовление кофе в турке не терпит суеты и спешки, будьте готовы потратить на это действо время.

3. Самый лучший кофе варят из зёрен, смолотых непосредственно перед готовкой, помол выбирается в зависимости от желаемого вкуса. Настоящий гурман знает разницу во вкусе напитка из крупно молотых и мелко молотых зёрен кофе.

4. Для приготовления отличного кофе следует использовать только очищенную, отфильтрованную воду, ни в коем случае не из-под крана.

5. Во время варки кофе в турке не следует доводить процесс до кипения. Как только образуется пенная корочка и начнёт подниматься к горлышку турки, следует снять посуду с огня, дать корочке осесть и снова поставить на огонь. Сделать так несколько раз. Целостность корочки помогает сохранить весь аромат кофе, не выпуская его «на пар».

6. Если вы любите изыски, добавьте в приготовляемый напиток совсем немного имбиря, несколько кристалликов соли. Это усилит аромат кофе, придаст ему экзотики.

7. Разливать кофе по чашкам следует после того, как он пару минут отстоится.

8. Сахар лучше предложить гостям положить в налитые чашки самостоятельно.

Угощайте своих гостей настоящим кофе и получайте заслуженную похвалу.