САЛАТ БЛИННЫЙ С КУРИЦЕЙ: ИНГРЕДИЕНТЫ, РЕЦЕПТ С ФОТО, ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



Если вы не знаете, чем покормить сегодня ваших домочадцев, то приготовьте для них один из вариантов блинного салата с курицей. Это блюдо отличается своей оригинальностью и незабываемым послевкусием. К тому же рецепт настолько прост, что его осилит даже начинающая хозяюшка. Вооружившись необходимыми знаниями и приложив немного усилий, вы сможете приготовить салат, который определенно станет самым любимым семейным угощением.

ОСНОВА БЛЮДА - БЛИНЫ!

Как печь блины, наверное, знают все. Однако для салата нужны особенно тонкие блинчики, поэтому давайте приготовим их по следующему рецепту. Итак, для основы блинного салата с курицей на 6 порций нам понадобится: 700 мл молока, 370 г блинной муки, 1 куриное яйцо, 1 ст. л. сахара и немного соли. Заранее следует подогреть молоко, чтобы оно было чуть теплее комнатной температуры (примерно 40-50 градусов).

Тесто для блинов должно быть жидким, чтобы блинчики получились тонкими и нежными. А если вы любите ажурные блины, с узорами, как на салфетках, то добавьте в тесто часть молока в горячем виде.

СЕКРЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ БЛИНОВ

Приготовление нашего салата необходимо начать с выпечки блинов, чтобы они успели остыть, пока будем готовить начинку.

Возьмите одно крупное яйцо и отделите белок от желтка. В теплое молоко добавьте 1 ложку сахара, немного соли и желток, хорошенько размешайте. Затем постепенно добавляйте блинную муку, постоянно помешивая таким образом, чтобы избежать комков. В отдельной посуде взбейте белок до однородной пышной пены. Аккуратно влейте получившуюся массу в тесто и равномерно распределите по всей поверхности. Должно получиться жидкое тесто с белоснежной пенкой. Как только замесили тесто, сразу начинайте печь. Для того чтобы первый блин не вышел комом, обязательно разогрейте вашу сковороду и смажьте маслом. Удобнее пользоваться силиконовой кисточкой, а если ее не оказалось под рукой, используйте метод наших бабушек. Можно почистить средних размеров лук, разрезать пополам, одну из половинок поддеть вилкой и обмакнуть в масло, а затем смазывать ею поверхность сковороды. Как только одна сторона подрумянится, сразу переворачивайте блин. Готовый блинчик должен быть в дырочку с немного хрустящими краями. Продолжайте печь, пока не закончится тесто. Обычно этого количества хватает на 15 блинов, хотя все зависит от размеров вашей сковороды. В самом конце необходимо нарезать блины тонкой соломкой.

ГОТОВИМ ВКУСНУЮ НАЧИНКУ

Рецепт салата с курицей и блинами настолько вариативный, что в качестве начинки может служить что угодно. Можно использовать не только курицу, но и сыр, зелень, картофель, китайскую капусту, помидоры, кунжут, огурцы (как соленые, так и свежие) и еще многое другое. Все ограничивается лишь вашей фантазией и желаниями.

Давайте рассмотрим классический рецепт блинного салата с курицей. Нам понадобятся следующие ингредиенты: куриная грудка (250-300 граммов), 1 луковица, баночка консервированной кукурузы и немного майонеза.

Курицу отварить, остудить и нарезать длинными ломтиками. Посолить.

Нарезать лук тонкими полукольцами и смешать с курицей.

Переложить в большую миску нарезанные соломкой блинчики и куриную начинку. Затем добавить консервированную кукурузу и майонез, хорошенько перемешать все продукты и дать постоять салату 15 минут.

Если вы не любитель майонеза, то его можно заменить другим соусом. Блюдо можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.

БЛИННЫЙ САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ

Этот рецепт предполагает приготовление яичных блинов. Для этого нам понадобится молоко (4 ст. л.), яйца куриные (4 шт.), картофельный крахмал (1 ст. л.). Готовятся они очень просто: необходимо смешать в одной миске все ингредиенты. Сначала разбить яйца, затем добавить молоко и крахмал и тщательно все перемешать. Если их еще взбить миксером, то блинчики получатся пышными.

Из получившегося теста нужно напечь блины классическим способом: нагреть сковороду, смазать маслом и поджарить нашу яичную лепешечку с двух сторон. Готовые блинчики нарезать тонкой соломкой. После этого можно приступать к приготовлению начинки для салата "Блинного" с копченой курицей. Рецепт следует ниже.



КАК ГОТОВИТЬ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ

Как становится понятно из названия салата, основным ингредиентом является копченая курица. Итак, для салата на 6 порций нам понадобится следующее: куриная грудка копченая - 300 граммов, маринованные грибы (лучше всего подойдут опята или лисички) - 7-10 штук среднего размера, 1 луковица, маслины без косточки, зелень, соль и перец. Предполагается, что блинную основу вы уже заготовили.



Копченую грудку нужно будет нарезать кубиками и переложить в большую емкость. В эту же посуду добавить нарезанные грибочки, лук, маслины и зелень (петрушка или базилик). Заправить специями и хорошенько перемешать.

Салат блинный с куриной грудкой можно украсить тертым сыром или зеленью. Вообще, плюсы этого блюда в том, что можно экспериментировать с начинкой. К примеру, можно мешать блинную основу (нарезанные стружкой блинчики) с любимыми ингредиентами. Нравится салат с чесночным соусом? Пожалуйста! Берите и добавляйте его в начинку.

КОРОЛЕВСКИЙ ВАРИАНТ

Блинный салат с курицей можно приготовить и таким способом, при котором он будет выглядеть как праздничный торт! Его рецепт ничуть не сложнее вышеприведенных. Главное отличие в приготовлении заключается в том, что свежеиспеченные блинчики нельзя нарезать, их следует остудить, а затем положить в них начинку и закатать в трубочку.



Будьте внимательны: при выборе данного рецепта следите за толщиной получаемых блинов. Чем тоньше и нежнее блинчик, тем насыщеннее получается вкус у салата.

Приготовьте широкую доску, чтобы было удобно готовить блинные "трубочки". Подойдет любая рабочая поверхность на кухне, лишь бы было чисто и сухо. Итак, возьмите один блинчик, смажьте его соусом (майонез или любой другой), положите начинку чуть левее центра блина, отступив немного от его краев, затем аккуратно начните его заворачивать так, чтобы получился длинный рулетик. Проделайте это с каждым блином, но оставьте два блина на следующий этап приготовления.

КАК ПОДАВАТЬ НА СТОЛ

Перед тем как подавать блинный салат с курицей гостям, его необходимо запекать в духовке несколько минут. Для этого смажьте форму сливочным маслом и застелите его дно двумя блинами. На них выложите готовые трубочки, укладывая их рядом друг с другом. Подготовьте следующий соус: сметану (2 ст. л.), майонез (2 ст. л.) и 4 мелко нарезанных чесночных зубчика смешайте с 1 столовой ложкой воды. Полейте чесночным соусом блины, старайтесь распределить его равномерно по всей поверхности будущего блинного торта. Рекомендуется также посыпать сверху тертым сыром, подойдут твердые сорта: пармезан, эдам и тильзитер.

Отправляйте заготовку в разогретую духовку и выпекайте в течение 10 минут. Блюдо считается готовым, как только сыр расплавляется и салат приобретает нежно-молочный оттенок.



С чем подавать такое вкусное и оригинальное блюдо? Да с чем угодно! Этот салат может выступать как в качестве закуски, так и в роли основного угощения. Гости точно останутся довольны, а подружки непременно захотят узнать рецепт чудесного блинного торта с курицей.