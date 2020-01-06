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Медовик на кефире с цитрусовым кремом

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Очень люблю печь медовик на кефире. Торт простой в приготовлении, не требующий много времени и доступный по стоимости продуктов, получается большой и высокий. Можно коржи перемазывать любым кремом, мне очень нравится в этом торте масляный цитрусовый крем.

 

Ингредиенты:

 

Для коржей:

 

— мука – 2 стакана;

 

— сахар – 2 стакана;

 

— кефир – 2 стакана;

 

— мед – 2 ст.

л.;

 

— яйца – 2 шт;

 

— разрыхлитель для теста – 12 грамм.

 

Для крема:

 

— масло сливочное – 250 грамм;

 

— молоко сгущенное – 250 грамм;

 

— лимон – 1 шт.;

 

— апельсин – 1 шт.

 

Приготовление:

 

Для приготовления коржей яйца, мед, кефир и сахар смешаем с помощью миксера. Когда сахар полностью растворится, всыпаем пакетик разрыхлителя и порциями добавляем просеянную муку. Все перемешиваем на средней скорости миксером. В результате получается негустое тесто, из которого мы будем готовить три коржа. Третью часть теста вливаем в предварительно застеленную бумагой форму для выпечки, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Так выпекаем все коржи. Коржам даем остыть и займемся приготовлением крема. Для приготовления крема размягченное сливочное масло смешиваем до сгущенным молоком до однородного состояния. Ненадолго оставим масляно-молочный крем и займемся цитрусовыми. Апельсин и лимон обдаем кипятком, режем на небольшие кусочки и измельчаем с помощью блендера. Цитрусовое пюре добавляем в масляный крем и перемешиваем миксером на небольшой скорости. Цитрусовый крем готов, коржи остыли и мы формируем торт. Обильно смазываем кремом каждый корж и боковые поверхности торта. Отправляем торт в холодильник пропитаться на 2 часа. Готовый торт украшаем по желанию (я обычно украшаю шоколадом) и подаем к столу.

 

Медовик на кефире с масляным цитрусовым кремом готов! 

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