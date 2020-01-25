РЫБНЫЕ ЁЖИКИ



Всеми любимые ёжики, но не простые, а морские! Нежные, с выраженным вкусом рыбы. Готовить быстро и не хлопотно. Понравятся всем любителям рыбы, большим и маленьким. Приятного аппетита!



Ингредиенты:

Горбуша (Филе) — 300 г

Зубатка (Филе) — 200 г

Лук репчатый — 0,5 шт

Соевый соус (У меня легкий "Киккоман") — 3 ст.

л.Рис (У меня "Басмати") — 3 ст. л.Сок лимонный — 1 ст. л.Масло растительное — 2 ст. л.Майонез — 1 ст. л.Перец черный - (По вкусу)Соль

Промыть рис и замочить его в холодной воде на полчаса.

В это время займёмся рыбой.

Прокрутить рыбу и лук через мясорубку с мелкой решеткой 2 раза.

В фарш добавить сок лимона, чёрный перец.

Добавить ложку майонеза, перемешать.

Добавить соевый соус "Киккоман", перемешать.

С риса слить воду, добавить в фарш.

Хорошо перемешать.

Сделать "ёжики"

На сковороде разогреть растительное масло, выложить "ёжики". Залить кипятком на 3/4 "ежиков". Немного посолить, учитывая степень солености фарша. Довести до кипения, уменьшить огонь, плотно закрыть крышкой. Тушить до готовности риса. У меня 25-30 минут.

Подавать с салатом из водорослей и ореховым соусом. Удовольствие "выше крыши"!!!