Шоколадный пирог с творожными шариками

Друзья, а давайте приготовим очень вкусный шоколадный пирог с сюрпризом, а именно, с творожными шариками. Это так вкусно! Тесто получается невероятно пористым, в меру влажным, с ярко выраженной шоколадной ноткой. Творожные шарики не менее вкусные, поскольку в их состав входит кокосовая стружка.

Этот пирог так подходит к ароматному чаю, что так и хочется укрыться мягким пледом и насладиться его неповторимым вкусом. Приготовить такой по настоящему шоколадный пирог совершенно не сложно, да и ингредиенты потребуются не затратные. Внешне этот пирог похож на торт, но в нем нет крема, а вместо него вкусные творожные шарики.

Для приготовления шоколадного пирога с творожными шарикаминам потребуется:

Для теста:

4 желтка

6 белков

60 гр. сахара

20 гр. муки

20 гр. картофельного крахмала

20 гр. какао-порошка

1 ч.л. разрыхлителя

½ ч.л. ванильного сахара

50 гр. черного шоколада (56%)

Для творожных шариков:

250 гр. творога

2 желтка

50 гр. сахара

30 гр. крахмала

50 гр. кокосовой стружки

Для поливки:

50 гр. черного шоколада

20 мл. сливок

10 гр. сливочного масла

Вот такие продукты потребуются для приготовления теста.

А из этих продуктов мы приготовим вкусные творожные шарики.

Вначале приготовим творожные шарики. В миску выкладываем творог, добавляем 2 желтка, сахар, кокосовую стружку и крахмал.

Хорошенько перемешиваем до получения однородной массы.

Форму для выпечки (у меня 22 см) выстилаем пергаментной бумагой, бока смазываем сливочным маслом. Из творожной массы формируем шарики, они не должны быть слишком большими или очень маленькими. У меня получилось 10 творожных шариков. Выкладываем шарики в форму для выпечки и отставляем в сторону.

Займемся приготовлением теста. В начале подготовим все сухие ингредиенты. В миску кладем просеянную муку, половину сахара (30 гр), разрыхлитель, ванильный сахар, крахмал и какао-порошок.

Хорошенько все перемешиваем.

6 белков взбиваем до устойчивых пиков.

В отдельную миску кладем 4 желтка, оставшийся сахар (30 гр).

Взбиваем с помощью венчика до полного растворения сахара и увеличения в объеме.

Добавляем растопленный шоколад. Шоколад можно растопить на водяной бане или в как в моем случае, в микроволновке.

Немного взбиваем и добавляем муку с крахмалом и какао-порошком.

Хорошенько перемешиваем.

Порциями добавляем взбитые белки и аккуратными движениями вмешиваем их в тесто.

Получившееся тесто выливаем в форму с творожными шариками.

Ставим в хорошо разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 40-45 минут (ориентируйтесь на свою духовку) или до сухой деревянной палочки.

Готовому пирогу даем немного остыть, снимаем бортик и оставляем до полного остывания. Вот такой красавец бисквит у меня получился, высокий и пышный.

Когда пирог полностью остынет, можно его украсить по своему усмотрению. Поскольку пирог шоколадный, а творожные шарики с кокосовой стружкой, соответственно шоколадом и кокосовой стружкой я украсила свой пирог. Для поливки в мисочку выкладываем кусочки шоколада, добавляем сливочное масло и вершки и ставим в микроволновку до получения однородной шоколадной массы.

Сверху пирог поливаем шоколадом, и когда он немного остынет, посыпаем по кругу кокосовой стружкой.

Вот так симпатично получилось!

А вот такой пирог в разрезе. Вы только посмотрите, насколько он высокий, пористый, как аппетитно выглядят творожные шарики.

Не пирог, а объедение!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!