ДЕРЕВЕНСКАЯ КАРТОШЕЧКА

Картошечка с хрустящей корочкой - это так вкусно.
Картошка по-деревенски будет прекрасным гарниром к мясу, рыбе и различным бургерам. Кроме того, картофель, запеченный в духовке, намного полезнее жареного картофеля и, тем более, картофеля фри.
Процесс приготовления картошки по-деревенски занимает менее часа и большую часть этого времени она просто жарится в духовке, пока вы будете заниматься своими любимыми делами.
Продукты (на 4 порции)
Картофель - 1 кг
Масло растительное - 3-4 ст. ложки
Соль - по вкусу
Зелень для подачи (по желанию)
Пряности (по вкусу):
Перец душистый молотый
Чеснок гранулированный
Паприка сладкая молотая
Приправа для картофеля
Самый главный плюс картошки по деревенски - это то, что ее не нужно чистить, а это очень большая экономия времени
Хорошо промыть картофель и нарезать небольшими ломтиками.
Посыпать специями по вкусу.
Добавить подсолнечное масло и хорошо перемешать.
Запекать картошку по-деревенски в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30-40 минут.
Готовую картошку посыпать зеленью.
Приятного аппетита!
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