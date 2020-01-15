ДЕРЕВЕНСКАЯ КАРТОШЕЧКА



Картошечка с хрустящей корочкой - это так вкусно.



Картошка по-деревенски будет прекрасным гарниром к мясу, рыбе и различным бургерам. Кроме того, картофель, запеченный в духовке, намного полезнее жареного картофеля и, тем более, картофеля фри.

Процесс приготовления картошки по-деревенски занимает менее часа и большую часть этого времени она просто жарится в духовке, пока вы будете заниматься своими любимыми делами.

Продукты (на 4 порции)

Картофель - 1 кг

Масло растительное - 3-4 ст. ложки

Соль - по вкусу

Зелень для подачи (по желанию)

Пряности (по вкусу):

Перец душистый молотый

Чеснок гранулированный

Паприка сладкая молотая

Приправа для картофеля

Самый главный плюс картошки по деревенски - это то, что ее не нужно чистить, а это очень большая экономия времени

Хорошо промыть картофель и нарезать небольшими ломтиками.

Посыпать специями по вкусу.

Добавить подсолнечное масло и хорошо перемешать.

Запекать картошку по-деревенски в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30-40 минут.

Готовую картошку посыпать зеленью.

Приятного аппетита!