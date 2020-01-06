ПШЁННЫЙ СУПЧИК



Очень вкусный и яркий супчик. «Золотая крупка» — именно так называли пшено в старину, и не за его высокую цену (это была обычная недорогая еда), а за его ценные полезные свойства и яркий желтый цвет.



Польза пшена для здоровья была отмечена еще много лет назад, сегодня пшено возрождает свои утраченные позиции в списке самых ценных и полезных продуктов здорового питания.

Пшено – это кладовая витаминов, минералов, жиров, белков и важных для жизнедеятельности аминокислот. Аминокислоты необходимы для поддержания в рабочем состоянии клеток мышц и кожи, а растительные жиры помогают усваиваться различным витаминам, в частности витамину D и каротину. Углеводы, содержащиеся в крупе, способствуют очищению организма от токсинов и шлаков. Пшено рекомендуется включать в рацион людям, страдающим расстройствами желудочно-кишечного тракта и печени.

Понадобится:

Курица - для бульона

1/2 стакана пшена

1 морковь

1-2 луковицы

1 красный сладкий перец

2 зубчика чеснока

зелень; соль, перец по вкусу

Сливочное масло

1 лавровый лист

Приготовление:

1. Отварить курицу

2. Пшено промыть, поместить в бульон и варить до полуготовности. Посолить.

3. Лук очистить, мелко нарезать. Морковь очистить, вымыть, натереть на крупной терке, затем вместе с луком слегка обжарить на раст. масле и добавить к пшену.

4. Перец вымыть, очистить от семян и плодоножки. Одну половину нарезать полосками, вторую - мелко нарезать.

5. Суп поперчить, посолить по вкусу, добавить пропущенный через пресс чеснок, рубленую зелень, измельченный сладкий перец, лавровый лист и варить ещё 10 минут.

6. Готовый суп выключить, добавить измельченное куриное мясо и дать настояться под крышкой 5 мин. Подавать, украсив полосками сладкого перца и положив в тарелку половину чайной ложки сливочного масла.

Приятного аппетита!