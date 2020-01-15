ОКОРОЧКОВЫЕ ВКУСНЯШКИ



Они быстро и легко готовятся. Не станем вас загружать “навороченными” и “долгоготовившимися” блюдами, а возьмем лучше легкие и доступные рецепты. Часто бывает, что у нас мало времени, поэтому читаем и учимся готовить быстро и вкусно.



Окорочка в сметане.

Состав:

Окорочка, 150 гр чернослива, 500 гр сметаны, 2 яблока, растительное масло - 2 ст.

л., чайная ложка соли, черный молотый перец.

Приготовление:

Берем окорочка, промываем, сушим. Теперь посолим и поставим его обжариваться в растительном масле до золотистой корочки. Далее выкладываем обжаренные окорочка в высокий сотейник, где продолжим наше приготовление. Теперь зальем их сметанной, после Берем яблоки и разрезаем их на дольки, далее очищаем чернослив от косточек, все это закладываем аккуратно около наших окорочков. Тушим на медленном огне после кипения 30 минут. Вот наше блюдо и готово.

Окорочка в пиве.



Состав:

Окорочка, 1 бутылка тёмного крепкого пива, 3 зубчика чеснока, 100 г ветчины, 1 крупная луковица, 3 столовых ложки растительного масла, 1 ч.л. соли, черный молотый перец, 4 ст.л. муки для панировки.

Приготовление:

Берем окорочка, промываем, сушим. Хорошо солим и обваливаем в муке, кладем на сковородку с растительным маслом , далее обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. Теперь окорочка выкладываем на сотейник или в утятницу. Достаем ветчину, лук и чеснок, все это режем мелко и обжариваем в том же соку что и окорочка. После, обжаренное также кладем к окорочкам. Теперь, нам остается лишь постепенно влить туда же пиво, и поставить тушиться на медленный огонь 45-50 минут. В готовое блюдо добавьте молотый перец. Это блюдо можно подавать вместе с соусом.